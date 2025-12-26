Meteo ribaltone di Capodanno | cosa succederà nei prossimi giorni

Forse il peggio è passato, dal punto di vista meteo. Dopo giorni di allerta al Nord Est, dall'Emilia Romagna al Friuli Venezia Giulio, giorno di Natale compreso, le previsioni del tempo indicano un progressivo miglioramento generalizzato per questo fine 2025, con un occhio di riguardo ovviamente per Capodanno e inizio 2025 quando molti italiani si riverseranno sulle piste o si regaleranno qualche gita fuoriporta per festeggiare. Il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.Nord prevede cielo sereno su tutti i settori del Nord.Centro e Sardegna, cielo principalmente sereno con velature nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, ribaltone di Capodanno: cosa succederà nei prossimi giorni Leggi anche: A Milano farà sempre più freddo: ecco cosa succederà nei prossimi giorni Leggi anche: A Milano l’autunno inizia a fare sul serio, ecco cosa succederà nei prossimi giorni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meteo: ribaltone imminente, nelle prossime ore tornano forti Piogge e Nevicate; Neve, tra poco scenderà più in basso del previsto; ecco dove; Impressionante ribaltone meteo, dai 20 gradi alla neve a bassa quota, i dettagli; Meteo Natale: incredibile ribaltone dei modelli matematici, gelo e neve incombono. Meteo Capodanno: GELO a due passi dall’Italia, cosa succederà da noi - I nostri followers avranno letto che a fine anno è prevista un' andata di freddo. meteogiornale.it

Meteo di Capodanno, arriva il gelo russo: temperature sotto zero, nebbia fitta e bufere di vento e neve. Le previsioni da incubo - Gli ultimi aggiornamenti meteo sembrano confermare l’arrivo di un’importante irruzione di aria artico- leggo.it

Meteo San Silvestro e Capodanno: ci sono grosse novità, cosa accadrà - FREDDO ARTICO VERSO L'ITALIA A CAPODANNO In questi giorni nella vasta regione compresa tra la Scandinavia e la Russia si sta consolidando un esteso e imponente "lago gelido". ilmeteo.it

