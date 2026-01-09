Temporali e vento forte allerta meteo gialla su tutta la regione

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalla mezzanotte alle 20 di domani, a causa di temporali e vento forte. La valutazione si basa sulle previsioni del centro Funzionale e riguarda rischi idrogeologici e condizioni di vento intenso. È importante monitorare gli aggiornamenti e seguire le eventuali indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro Funzionale sull'evoluzione del quadro meteo, ha emanato un avviso di allerta valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani che riguarda, contestualmente, la criticità idrogeologica di livello Giallo per le conseguenze che i temporali potrebbero avere sul territorio e venti forti o molto forti. Questo il dettaglio: L'allerta meteo Gialla per temporali riguarda la fascia costiera della Campania e, in particolare, le zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

