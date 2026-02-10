Meteo nuova ondata di maltempo | ancora burrasche e pioggia su Calabria e Sicilia

Una nuova ondata di maltempo sta portando condizioni difficili sulla Calabria e sulla Sicilia. Pioggia intensa, venti forti e mareggiate si sono abbattuti di nuovo sulle regioni, creando disagi e allarmando residenti e autorità locali. Le previsioni indicano che questa ondata continuerà a colpire le zone tirreniche e le isole maggiori nelle prossime ore.

E’ in arrivo una nuova ondata di maltempo che porterà ancora una volta mareggiate, venti di burrasca e tanta pioggia sul versante Tirrenico e isole maggiori. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che fino a giovedì 12 febbraio saremo investiti da una nuova perturbazione atlantica carica di umidità. «Da domani - afferma - i venti di burrasca colpiranno in particolare la Sardegna e la Sicilia con mare grosso e mareggiate intense lungo le coste esposte ». Il versante tirrenico continuerà a ricevere piogge abbondanti specie tra Campania e Calabria tirrenica. Venerdì sarà caratterizzato da una tregua apparente mentre per il weekend di San Valentino un flusso di aria gelida porterà tanta neve soprattutto in Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Le regioni del sud, Calabria e Sicilia, sono di nuovo sotto l’assalto del maltempo.

Allerta per una nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sicilia

