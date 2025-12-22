Meteo | Natale con il maltempo in arrivo pioggia da Nord a Sud Oggi allerta gialla su Sicilia e Calabria
Settimana di Natale con tempo in peggioramento sull'Italia: una perturbazione atlantica si sta avvicinando al Mediterraneo, mentre un campo di alta pressione si posiziona sulla Scandinavia. Nelle prossime ore, si prevedono piogge e acquazzoni soprattutto su nord-ovest e Sardegna, con neve intorno a 900-1200 metri sulle Alpi occidentali. Tra domani e il giorno della vigilia di Natale, un vortice depressionario. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Maltempo: oggi allerta arancione nel nord-ovest della Sicilia, gialla in Calabria
Leggi anche: Maltempo: in arrivo temporali, allerta gialla per oggi in Calabria, Sicilia e altre sei regioni
Meteo, maltempo e gelo con il ciclone d'inverno verso Natale. Ecco dove colpirà; Maltempo in arrivo da domenica: pioggia, vento e neve anche a Natale, parla il meteorologo Gussoni; Temporali a nord ovest e nevicate fino a 500 metri, allerta gialla in 4 regioni; Meteo Natale, arriva il ciclone invernale: neve in collina e maltempo diffuso su tutta Italia.
Le previsioni meteo: maltempo in arrivo con pioggia e neve anche a Natale - Si avvicina una perturbazione carica di piogge e neve che persisterà per tutta la settimana di Natale. ansa.it
Previsioni meteo, ciclone in arrivo sull’Italia con pioggia e neve a Natale. Ecco dove - Leggi su Sky TG24 l'articolo Previsioni meteo, ciclone in arrivo sull’Italia con pioggia e neve a Natale. tg24.sky.it
Ciclone di Natale: in arrivo maltempo intenso e aria fredda - a settimana di Natale si apre sotto il segno del maltempo a causa di una complessa configurazione atmosferica. vocedinapoli.it
Previsioni meteo: settimana di Natale instabile, in arrivo freddo con pioggia e neve Previsto anche vento forte su tutta l'Italia. #ANSA x.com
METEO: ecco le previsioni per questa settimana, compreso il giorno di Natale! #meteo #natale #neve - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.