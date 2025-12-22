Meteo | Natale con il maltempo in arrivo pioggia da Nord a Sud Oggi allerta gialla su Sicilia e Calabria

Settimana di Natale con tempo in peggioramento sull'Italia: una perturbazione atlantica si sta avvicinando al Mediterraneo, mentre un campo di alta pressione si posiziona sulla Scandinavia. Nelle prossime ore, si prevedono piogge e acquazzoni soprattutto su nord-ovest e Sardegna, con neve intorno a 900-1200 metri sulle Alpi occidentali. Tra domani e il giorno della vigilia di Natale, un vortice depressionario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

