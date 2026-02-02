Meteo Latina e Lazio | Cambia tutto drasticamente Nuove perturbazioni e piogge

Questa mattina a Latina il cielo era sereno, ma già si sentivano i primi segnali di cambiamento. Da martedì, una nuova perturbazione arriverà sulla regione, portando pioggia e vento forte che dureranno per diversi giorni. Le previsioni indicano un deciso peggioramento del tempo, con condizioni di instabilità che si manterranno a lungo. La città si prepara a fronteggiare un’ondata di maltempo che cambierà radicalmente le giornate di questa settimana.

Le previsioni degli esperti di 3bmeto.com per questa prima settimana di febbraio Entrando più nel dettaglio, spiega l’esperto di 3bmeteo.com, Manuel Mazzoleni, “un primo intenso fronte transiterà tra martedì e mercoledì, foriero di rovesci e acquazzoni diffusi, nonché di nevicate in Appennino, ma confinate solo alle quote di alta montagna. Giovedì si attende una tendenza al parziale miglioramento, seppur in un contesto di spiccata variabilità: non si esclude il rischio di qualche residuo fenomeno locale, inizialmente sui settori centro-meridionali e poi, in serata, nuovamente da Nord per l'arrivo di una nuova perturbazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Latina Meteo

L’anticiclone si affaccia sull’Italia portando temporanea stabilità, ma il suo dominio sarà breve.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Latina Meteo

Argomenti discussi: Meteo Latina: attesi pioggia, rovesci e forte vento. Scatta l’allerta arancione; MALTEMPO, ALLERTA ARANCIONE: CHIUSE LE SCUOLE A SABAUDIA E ALTRI COMUNI; Allerta arancione in tutta la provincia di Latina, mercoledì 28 scuole chiuse nell’area del Golfo di Gaeta; Allerta meteo nel Lazio: piogge, temporali e vento forte, criticità arancione a Latina e Frosinone.

Meteo Latina e Lazio: Cambia tutto drasticamente. Nuove perturbazioni e pioggeDopo una giornata, quella di oggi lunedì 2 febbraio, di bel tempo e dopo una breve tregua dalla pioggia, una serie di perturbazioni è attesa a partire da martedì sul Lazio, e sulla provincia di Latina ... latinatoday.it

Meteo Roma e Lazio 2–8 febbraio 2026: lunedì ok, poi ombrelli aperti. La guida praticaRoma e Lazio 2–8 febbraio 2026: lunedì stabile, poi piogge e vento. Guida concreta per province e consigli stradali per scegliere il weekend ... romait.it

*METEO PER LA PROVINCIA DI LATINA DEL 31 GENNAIO 2026.* Cielo tra sole e nuvole con tendenza ad ampie schiarite. Le temperature sul livello del mare oscilleranno tra 4°C e 14°C. L’umidità raggiungerà punte del 90% nelle zone interne ed in prossim - facebook.com facebook