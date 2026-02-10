Meteo Italia ecco quando smetterà di piovere | il cambio di stagione improvviso

Da oggi, in molte zone d’Italia dovrebbe finalmente smettere di piovere. Le ultime previsioni indicano che il maltempo si attenuerà, portando momenti di sole e temperature in rialzo. La pioggia, che da settimane ha colpito il Paese, sta lasciando spazio a giornate più tranquille, anche se alcune regioni potrebbero ancora risentire di qualche rovescio isolato. È il primo segnale di un cambio di stagione improvviso, che fa sperare in un miglioramento generale del tempo.

L’Italia, nel cuore dell’inverno, sta vivendo una stagione meteorologica caratterizzata da precipitazioni frequenti e persistenti che hanno interessato gran parte del Paese. Il susseguirsi di fronti atlantici ha generato un quadro climatico che sembra non concedere tregua, alimentando in molti la domanda: quando finirà di piovere? Analizzando dati e proiezioni meteorologiche aggiornate, emerge un quadro complesso e in evoluzione, in cui il passaggio stagionale non coincide con un ritorno immediato alla stabilità atmosferica. Perturbazioni mediterranee e piogge continue. Nei primi giorni di febbraio, l’Italia è stata spesso sotto l’influenza di correnti umide occidentali e sistemi perturbati atlantici, responsabili di piogge diffuse lungo gran parte della penisola. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, l’Italia si avvicina a un periodo di temperature sotto zero e clima più freddo.

METEO - quanta PIOGGIA per l’Italia ecco dove ne cadrà di più in 10 giorni

