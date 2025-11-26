Meteo Giuliacci l' Italia va sotto zero | ecco quando arriva il gelo
L’Italia sta attraversando una fase di freddo intenso e precoce, con temperature ben al di sotto delle medie stagionali: più che tardo autunno, sembra già pieno inverno. Una serie di perturbazioni atlantiche, unite all’arrivo di correnti gelide di origine subpolare, stanno portando instabilità diffusa e valori termici molto rigidi. Come spiega MeteoGiuliacci.it fino a martedì 25 novembre domina un ciclone sul Paese, alimentato da venti umidi e relativamente miti di Scirocco e Libeccio. Nonostante questi venti meridionali, le temperature restano basse a causa dell’elevata umidità, della copertura nuvolosa e dell’assenza di sole, con piogge sparse soprattutto al Centro-Sud. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
