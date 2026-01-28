Meteo febbraio instabile | piogge vento e rischio ciclone sull’Italia

Il febbraio del 2024 inizia con tempo molto instabile in tutta Italia. Piogge frequenti, vento forte e il rischio di un ciclone si fanno sentire su diverse regioni. Le perturbazioni atlantiche continuano a spazzare il paese, portando condizioni meteo difficili. Le previsioni indicano anche possibili nevicate in alcune zone, complicando ulteriormente la situazione.

Meteo Febbraio si apre con maltempo diffuso: perturbazioni atlantiche, piogge, vento e possibili nevicate secondo gli ultimi aggiornamenti. Dopo una breve fase di relativa tregua prevista a fine gennaio, con l’arrivo di febbraio si profilerà un nuovo cambiamento a scala emisferica. Il flusso atlantico tornerà a intensificarsi, aprendo la strada a una serie di perturbazioni dirette verso l’Italia e il bacino del Mediterraneo. Lo scenario sinottico, come riporta il sito ilmeteo.it, evidenzia una vasta area di bassa pressione sull’Atlantico che si estende fino al cuore dell’Europa. Una configurazione che gli esperti definiscono come una vera e propria “macchina delle perturbazioni”, pronta a inviare impulsi instabili a ripetizione. 🔗 Leggi su 2anews.it

Il meteo in Italia si mantiene instabile fino alla fine del mese, con frequenti perturbazioni che portano pioggia, vento e neve su varie regioni.

La regione affronta un periodo di instabilità con piogge abbondanti, vento sostenuto e mari agitati.

