Centro di ricerca al Poggino sbloccato il cantiere da 2 milioni di euro | risolto il nodo espropri | FOTO

È stato finalmente sbloccato il cantiere da 2 milioni di euro presso il centro di ricerca al Poggino, situato lungo la strada Poggino. La risoluzione delle questioni espropriative permette di procedere con il progetto, parte integrante del piano

Il futuro polo tecnologico in località Poggino, più precisamente su strada Poggino, l'opera che rientra nel piano progettuale "Viterbo: da Vetus urbs a modern city", compie il passo decisivo per avvicinarsi all'apertura del cantiere. Palazzo dei Priori ha risolto la questione esproprio che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

