La moglie di Marwan Barghouti | Libertà prigionieri palestinesi obbligo morale di tutti – Il video

La richiesta di libertà per i prigionieri palestinesi rappresenta un tema di grande rilevanza umanitaria. La moglie di Marwan Barghouti sottolinea l’importanza che questa causa sia condivisa da tutti, inclusi figure del mondo dello spettacolo e della cultura. Un appello che invita alla riflessione e alla solidarietà, promuovendo un impegno collettivo per i diritti umani e la dignità di chi si trova dietro le sbarre.

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 "La libertà per i prigionieri palestinesi e per Marwan Barghouti è un obbligo morale di tutti, ci auguriamo che le persone dello spettacolo e della cultura si uniscano alla nostra campagna. Marwan Barghouti è un simbolo di pace e speranza per il popolo palestinese", così la moglie e avvocato di Marwan Barghouti, Fadwa Barghouti, a Montecitorio dopo la cinferenza stampa con Pd, Avs e M5s. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Marwan Barghouti, il leader palestinese in carcere da 23 anni, è la prova che Israele non perdona la resistenza moraleMarwan Barghouti, leader palestinese detenuto da 23 anni, rappresenta la fermezza della resistenza morale palestinese.

Leggi anche: Miss Palestina è la nuora di Marwan Barghouti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La moglie di Marwan Barghouti: Libertà prigionieri palestinesi obbligo morale di tutti

Argomenti discussi: Un nuovo Mandela: la moglie di Barghouti chiede libertà per il leader palestinese; Fawda Barghouti: Israele non vuole Marwan libero perché è la speranza; La moglie di Marwan Barghouti: Libertà prigionieri palestinesi obbligo morale di tutti; Tomorrow’s Freedom, proiezione e introduzione di Fadwa Barghouti.

La moglie di Marwan Barghouti: Libertà prigionieri palestinesi obbligo morale di tuttiLa libertà per i prigionieri palestinesi e per Marwan Barghouti è un obbligo morale di tutti, ci auguriamo che le persone dello spettacolo e della cultura si uniscano alla nostra campagna. Marwan Bar ... ilgiornale.it

La moglie del leader palestinese Barghouti: Serve sforzo comune per la liberazione di mio marito come accadde per MandelaFadwa Barghouti ha incontrato i leader di centrosinistra per la campagna internazionale di liberazione del marito detenuto dal 2002 ... ilfattoquotidiano.it

Serve mobilitazione internazionale per la liberazione di Barghouti, come per Mandela! Fadwa Barghouti, la moglie di Marwan Barghouti, il leader palestinese rinchiuso in un carcere israeliano dal 2002 dopo una condanna all’ergastolo, è giunta ieri in Italia do facebook

La moglie di Marwan Barghouti: Libertà prigionieri palestinesi obbligo morale di tutti x.com