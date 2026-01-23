La moglie di Marwan Barghouti | Libertà prigionieri palestinesi obbligo morale di tutti – Il video

La richiesta di libertà per i prigionieri palestinesi rappresenta un tema di grande rilevanza umanitaria. La moglie di Marwan Barghouti sottolinea l’importanza che questa causa sia condivisa da tutti, inclusi figure del mondo dello spettacolo e della cultura. Un appello che invita alla riflessione e alla solidarietà, promuovendo un impegno collettivo per i diritti umani e la dignità di chi si trova dietro le sbarre.

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 "La libertà per i prigionieri palestinesi e per Marwan Barghouti è un obbligo morale di tutti, ci auguriamo che le persone dello spettacolo e della cultura si uniscano alla nostra campagna. Marwan Barghouti è un simbolo di pace e speranza per il popolo palestinese", così la moglie e avvocato di Marwan Barghouti, Fadwa Barghouti, a Montecitorio dopo la cinferenza stampa con Pd, Avs e M5s. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Marwan Barghouti, il leader palestinese in carcere da 23 anni, è la prova che Israele non perdona la resistenza moraleMarwan Barghouti, leader palestinese detenuto da 23 anni, rappresenta la fermezza della resistenza morale palestinese.

