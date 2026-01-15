Rischio idrogeologico piano da 28 milioni per la messa in sicurezza del fiume Picentino

È stato approvato un piano di investimento da 28 milioni di euro volto alla messa in sicurezza del fiume Picentino e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico e proteggere le comunità e le infrastrutture presenti nell’area. Questa iniziativa rappresenta un intervento strategico per migliorare la resilienza del territorio di fronte a eventi meteorologici estremi.

Un piano complessivo da ventotto milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico sul fiume Picentino e nelle aree limitrofe. È quanto prevede il pacchetto di interventi approvato dalla giunta comunale e candidato ufficialmente ai finanziamenti messi a bando dal Ministero dell'Interno, i cui termini scadono nella giornata odierna. Il provvedimento dell'esecutivo si articola in tre diverse delibere. L'intervento principale, che assorbe la quota maggioritaria delle risorse per un totale di 20 milioni di euro, riguarda la messa in sicurezza del tratto vallivo del fiume, nell'area compresa tra il confine con Giffoni Valle Piana e la foce.

