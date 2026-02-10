Meno serie più identità È la sfida delle piattaforme in Italia Le strategie di Sky e Netflix

Tra fine gennaio e inizio febbraio, le principali piattaforme in Italia svelano le loro nuove offerte di serie per il 2024. Sky e Netflix presentano le loro strategie, puntando su meno produzioni serie e più contenuti che rafforzano l’identità del loro servizio. È il momento in cui si capisce come le due aziende vogliono attirare gli utenti e differenziarsi sul mercato.

Tra fine gennaio e inizio febbraio, come di consueto, vengono presentate dalle piattaforme le offerte seriali per l'anno corrente. Quest'anno si è aggiunto un nuovo player (Hbo Max) che comincerà a portare nuovi contenuti originali per l'Italia ma che vive soprattutto di una solida library storica (a detrimento di Sky che perde diversi titoli del suo catalogo seriale, targati appunto Hbo). Siamo ancora immersi con due piedi negli anni orribili della contrazione della produzione seriale. Pochi soldi, pochissimi investimenti, mercato pressoché fermo. Difficile essere coraggiosi – audiovisivamente – in queste fasi di transizione che, auspicabilmente, porteranno a un less is more ovvero a meno contenuti ma più selezionati e di qualità.

