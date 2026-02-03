Febbraio 2026 porta nuove uscite interessanti su Netflix, Prime, Sky e altre piattaforme. Tra i titoli da non perdere c’è il film tratto da Stephen King, che non è horror ma affronta temi come terremoti, disastri ambientali e fantasmi del passato. La pellicola si inserisce in un clima di caos e incertezza, che sembra riflettere la nostra realtà quotidiana. Gli spettatori troveranno una storia coinvolgente e ricca di tensione, perfetta per chi cerca un film che sa intrattenere e far riflettere.

Il mondo sembra prossimo all’Apocalisse, il caos in ogni dove, diverse vite in pericolo. Vi sembra la nostra contemporaneità? È anche il nuovo imperdibile film tratto da Stephen King (non horror), che racconta terremoti, dissesti ambientali e fantasmi di esistenze. Strani cartelloni pubblicitari promuovono un misterioso personaggio di nome Chuck. Per noi il poetico e struggente The Life of Chuck con Tom Hiddleston è uno dei migliori film visti in sala nel 2025: arriva (dal 23 febbraio) su Sky Cinema e NOW. È tra i titoli da vedere – in visione casalinga – questo mese! Escono inoltre il documentario inedito La vera regina degli scacchi (Netflix, 6 febbraio), Tre ciotole, tratto da Michela Murgia, con Alba Rohrwacher ed Elio Germano (Sky Cinema e NOW, 9 febbraio) e molto altro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da "The Life of Chuck" al doc rock "Man on the Run": il film belli da vedere su Netflix, Prime, Sky e le altre piattaforme a febbraio 2026

Approfondimenti su The Life of Chuck

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su The Life of Chuck

Argomenti discussi: The Life of Chuck: ecco perché questo Stephen King poetico va recuperato in blu-ray; Tutti i Film in arrivo a Febbraio in streaming su NOW: ecco quelli da non perdere; Life Science VC Sustainability Initiative: come semplificare la raccolta dati ESG; Life | Gli eventi da vivere tra cioccolato, Olimpiadi e fiere.

The Life of Chuck, il film con un Tom Hiddleston ballerino da antologia, non è adatto ai ciniciDa una storia di Stephen King e dalla regia di Mike Flanagan ci aspettiamo horror da incubo, ma The Life of Chuck è un sogno, una favola fantasy con un tocco dark (ma appena percettibile, non come in ... wired.it

The Life of Chuck, il trailer finale ufficiale del film di Mike Flanagan tratto da Stephen KingEcco il trailer finale ufficiale e la trama di The Life of Chuck, che sta per debuttare nei cinema americani. E da noi? Debutta domani 6 giugno nella sale sale statunitensi The Life of Chuck, che è il ... comingsoon.it

Una Pallottola Spuntata, Dracula - L'Amore Perduto e The Life of Chuck sono tra le tante novità di febbraio, per un mese molto interessante. https://cinema.everyeye.it/articoli/rubrica-migliori-10-film-guardare-streaming-febbraio-2026-66707.htmlutm_mediu - facebook.com facebook

I singoli di ‘The Life of a Showgirl’. x.com