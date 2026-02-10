Memoria memorie | a San Giovanni in Fiore una mattinata per la pace

A San Giovanni in Fiore si è svolta questa mattina una manifestazione dedicata alla pace. Studenti, insegnanti, forze dell’ordine e cittadini si sono riuniti per discutere di memoria e speranza, con il vescovo Francesco Savino che ha preso parte all’evento. La piazza si è riempita di voci e volti, tutti uniti per ricordare e guardare avanti.

San Giovanni in Fiore è stata oggi teatro di un intenso confronto sul tema della pace, con un'iniziativa dal titolo "Memoria, memorie", che ha visto la partecipazione di studenti, docenti, rappresentanti delle forze dell'ordine, cittadini e del vescovo di Cassano allo Ionio, Francesco Savino. L'evento, promosso dai Licei cittadini in collaborazione con l'Università della Calabria, ha puntato a riflettere sull'importanza della memoria storica per costruire un futuro di pace e non violenza. L'aula magna del Liceo scientifico statale di San Giovanni in Fiore ha ospitato questa mattinata dedicata alla riflessione.

