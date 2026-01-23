San Giovanni La Punta l' assessore Fiore | Ecco la verità sugli impianti sportivi

L’assessore Simona Fiore di San Giovanni La Punta chiarisce la situazione sugli impianti sportivi del territorio, rispondendo alle recenti polemiche. In questa dichiarazione, si propone di fare chiarezza sui fatti e fornire un quadro accurato della situazione attuale, senza sensazionalismi. Di seguito, le parole dell’assessore per comprendere meglio gli interventi e le decisioni prese in merito.

L’assessore con deroga allo Sport, Simona Fiore, interviene sulla polemica relativa alla questione degli impianti sportivi: “È il momento di dire la verità. Dopo mesi di speculazioni e insinuazioni, è giunto il momento di fare chiarezza. In qualità di assessore di questo Comune, sento il dovere.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Loreto, l’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani: "Abbiamo dato grande attenzione agli impianti sportivi"L’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani ha annunciato che nel 2026 il Comune ha stanziato 200mila euro per la sistemazione delle strade.

Leggi anche: Nuova vita agli impianti sportivi: Pozzuoli punta su legalità e inclusione

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: San Giovanni La Punta, Luca Rapisarda è candidato a sindaco; Amministrative, Rapisarda candidato sindaco: San Giovanni La Punta torni protagonista; Luca Rapisarda candidato sindaco a San Giovanni La Punta; Parco comunale di San Giovanni La Punta nel degrado, lo denuncia il Partito Animalista Italiano, avviata petizione popolare.

San Giovanni La Punta, Luca Rapisarda è candidato a sindacoSAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Luca Rapisarda annuncia ufficialmente la propria candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 2026. Dà avvio a un progetto politico e civico fonda ... livesicilia.it

Luca Rapisarda annuncia candidatura a sindaco di San Giovanni La PuntaLuca Rapisarda ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco di San Giovanni La Punta in vista delle elezioni del 2026. meridionews.it

SECONDO L'ORDINANZA SINDACALE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA POPOLAZIONE. ALLERTA METEO PER GIORNO 20/01/2026. Il Parco Commerciale I Portali r - facebook.com facebook