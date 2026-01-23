San Giovanni La Punta l' assessore Fiore | Ecco la verità sugli impianti sportivi
L’assessore Simona Fiore di San Giovanni La Punta chiarisce la situazione sugli impianti sportivi del territorio, rispondendo alle recenti polemiche. In questa dichiarazione, si propone di fare chiarezza sui fatti e fornire un quadro accurato della situazione attuale, senza sensazionalismi. Di seguito, le parole dell’assessore per comprendere meglio gli interventi e le decisioni prese in merito.
L’assessore con deroga allo Sport, Simona Fiore, interviene sulla polemica relativa alla questione degli impianti sportivi: “È il momento di dire la verità. Dopo mesi di speculazioni e insinuazioni, è giunto il momento di fare chiarezza. In qualità di assessore di questo Comune, sento il dovere.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
