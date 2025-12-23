Ucraina Crosetto | Dl chiuso da settimane mai disaccordo

Sul dl Ucraina “ non c’è mai stato disaccordo, il 29 vedrete il contenuto del decreto. Come dice il Vangelo, dai frutti li riconoscerete. Se si sta limando il decreto? Assolutamente no, è chiuso da settimane”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria. “Gaza missione più difficile, peggio dell’Afghanistan”. “Non siamo noi a definire il nostro impegno” a Gaza “ma una coalizione che sta cercando di costruire una missione difficilissima in uno degli ambienti più difficili che esistano per costruire una missione, molto peggio dell’Afghanistan e vi ricordo quanto a noi è costato l’Afghanistan anche in termini militari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

