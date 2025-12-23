Ucraina Crosetto | Dl chiuso da settimane mai disaccordo
Sul dl Ucraina “ non c’è mai stato disaccordo, il 29 vedrete il contenuto del decreto. Come dice il Vangelo, dai frutti li riconoscerete. Se si sta limando il decreto? Assolutamente no, è chiuso da settimane”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria. “Gaza missione più difficile, peggio dell’Afghanistan”. “Non siamo noi a definire il nostro impegno” a Gaza “ma una coalizione che sta cercando di costruire una missione difficilissima in uno degli ambienti più difficili che esistano per costruire una missione, molto peggio dell’Afghanistan e vi ricordo quanto a noi è costato l’Afghanistan anche in termini militari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ucraina, botta e risposta social Sensi-Crosetto. “Capolavoro Italia…”. “Sbagli, fidati” (Adnkronos) - Botta e risposta via social sugli esiti dell'ultimo Consiglio Ue tra Filippo Sensi e Guido Crosetto. Inizia il senatore del Pd su Twitter: "Mentre la Ue litiga su asset ru - facebook.com facebook
Crosetto al Foglio: "Continueremo a supportare l’Ucraina. Anche perché dopo averlo fatto per quasi quattro anni, smettere di farlo nel momento in cui si sta forse trovando una soluzione sarebbe assurdo. Lo faremo con aiuti civili e militari, come sempre" x.com
