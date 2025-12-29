Tensioni e ‘giallo’ in extremis Ok a dl Ucraina senza Salvini e Crosetto

Nel recente Consiglio dei ministri, il disegno di legge sull’Ucraina è stato approvato in modo rapido, senza la presenza di due figure chiave come Salvini e Crosetto. Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza, discusso da mesi, che ha suscitato tensioni e paradossi all’interno della maggioranza politica. La decisione di concludere la seduta in breve tempo evidenzia le dinamiche complesse e le delicate strategie in gioco.

Roma, 29 dic. (askanews) – Roma, 29 dic. (askanews) – Finisce con un paradosso: il provvedimento più delicato, quello su cui le forze politiche di maggioranza discutono da mesi pubblicamente e privatamente, viene approvato in un minuto o poco più nell’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno, per giunta in assenza di due dei principali ‘protagonisti’: Matteo Salvini e Guido Crosetto. Insomma, quella che doveva essere la scena madre di questo film dura di fatto pochi fotogrammi. Il governo dunque dà il via libera al decreto che proroga per altri dodici mesi gli aiuti all’Ucraina, quello che dall’esecutivo Draghi in poi dà copertura ai vari pacchetti (dodici quelli inviati finora). 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Ucraina, Crosetto: “Dl chiuso da settimane, mai disaccordo” Leggi anche: Manovra, Crosetto: "Dl Ucraina chiuso da settimane, non c'è mai stato disaccordo" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. **La belva deve morire - Nicholas Blake** > La belva deve morire, anche l’uomo muore, sì entrambi devono morire Nel risvolto di copertina di questa edizione (I Bassotti) si descrive questo giallo come uno dei migliori di sempre per universale acclamazione. A - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.