Meloni pensa a un pacchetto energia europeo

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e i ministri. Sul tavolo ci sono le prossime mosse sul pacchetto energia europeo. Meloni ha espresso l’intenzione di spingere per un’azione comune in Europa, ma ancora non ci sono decisioni definitive. La riunione è stata l’occasione per fare il punto sulla posizione italiana in vista delle prossime trattative.

Punto a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Giorgetti, Urso e Pichetto Fratin: al centro la concorrenza e il coordinamento europeo sulle misure energetiche. Si rafforza l'asse con Merz

