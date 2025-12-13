Omnibus per aiutare le imprese | Giusi Princi presenta il pacchetto europeo

Giusi Princi ha presentato il nuovo pacchetto Omnibus, un insieme di bandi europei destinati a sostenere le imprese. L'iniziativa è stata illustrata presso la sede di Confindustria a Reggio Calabria, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai finanziamenti europei e promuovere lo sviluppo economico delle imprese locali.

I bandi del pacchetto Omnibus, per l'accesso ai finanziamenti europei, sono stati illustrati dall'europarlamentare Giusi Princi presso la sede di Confindustria a Reggio Calabria. Come riporta Ansa, l'obiettivo delle linee guida è quello di semplificare le procedure amministrative per le piccole e. Reggiotoday.it Semplificazione e sviluppo, il Pacchetto Omnibus apre nuove strade alle PMI calabresi - REGGIO CALABRIA Semplificazione, competitività e nuove opportunità di crescita per le imprese, in particolare per le piccole e medie realtà produttive. corrieredellacalabria.it

Green Deal UE, approvato il Pacchetto Omnibus I: meno burocrazia e nuove regole per imprese e investitori - Il Parlamento Europeo ha approvato la posizione sul Pacchetto Omnibus I del Green Deal, con un intervento che rivede e semplifica alcune delle norme più impegnative per imprese e amministrazioni, in ... pmi.it

A partire dal 1° gennaio 2026 dovrebbero arrivare novità in ambito automobilistico, visto che si prospettano significative modifiche al pagamento del bollo auto. L'obiettivo: aiutare le famiglie finanziariamente più fragili e a sostenere maggiormente il trasporto g - facebook.com facebook

© Reggiotoday.it - Omnibus per aiutare le imprese: Giusi Princi presenta il pacchetto europeo

Bortolussi ospite a Omnibus di La7

Video Bortolussi ospite a Omnibus di La7 Video Bortolussi ospite a Omnibus di La7