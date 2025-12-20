Rubrica Europa e Agenda 2030 pacchetto d’autunno del semestre europeo | competitività occupazione competenze

La rubrica Europa e Agenda 2030 analizza gli sviluppi del pacchetto d’autunno del semestre europeo, con focus su competitività, occupazione e competenze. Attraverso un'analisi approfondita, si evidenziano le sfide e le opportunità per l’Italia nell’ambito delle politiche europee, in un contesto di crescente attenzione alle strategie di sviluppo sostenibile. Di seguito, si presenta una panoramica completa e aggiornata delle principali linee di azione adottate.

di Luigi Di Marco, comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 2 dicembre 2025. Settimana 24-30 novembre. Priorità della politica economica e occupazionale in Ue e nell’area euro, sostenibilità di bilancio. Vertice con l’Unione africana. Sessione plenaria del Parlamento europeo. Consulta la rassegna dal 24 al 30 novembre La Commissione europea ha adottato il 25 novembre il pacchetto d’autunno del semestre europeo 2026, che definisce le priorità della politica economica e occupazionale. Il pacchetto richiama le previsioni economiche dell’autunno 2025, che mostrano che l’economia dell’Ue rimane resiliente, con una crescita moderata trainata principalmente dalla robusta domanda interna e dagli investimenti, da un solido mercato del lavoro e da un allentamento dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Conseguire gli obiettivi ambientali europei semplificando le regole.

