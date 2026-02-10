Meloni-Merz scossa per l' Europa Volata di Roma e Berlino per dare più potere agli Stati

La visita di Giorgia Meloni e Friedrich Merz a Roma e Berlino scuote l’Europa. I due leader hanno spinto per dare più autonomia agli Stati, puntando a cambiare le regole del gioco a livello continentale. Von der Leyen, in vista del summit sulla competitività, ha già fatto sapere che si può procedere anche senza l’unanimità dei paesi. La questione dividerà le capitali nei prossimi mesi.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEBRUXELLES - È una linea stretta quella su cui cammina la Commissione europea per rilanciare la competitività del Vecchio Continente, elemento essenziale per garantire l’indipendenza dell’Unione, perché il punto di arrivo sui vari dossier sembra essere la «cooperazione rafforzata» tra gli Stati membri, ovvero soluzioni à la carte tra le capitali che ci stanno e dunque non necessariamente a Ventisette. Nella lettera che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha inviato ai leader in vista del «ritiro» sulla competitività di giovedì, convocato dal presidente del Consiglio europeo António Costa nel castello di Alden Biesen, a una ottantina di chilometri a est di Bruxelles, viene spiegato chiaramente che «l’ambizione» è procedere a Ventisette ma che non bisogna essere «timidi» e se necessario usare la possibilità offerta dai Trattati della «cooperazione rafforzata», un’integrazione avanzata con almeno nove Stati membri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il meeting tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz, svoltosi a Villa Pamphilj, ha rafforzato i rapporti tra Italia e Germania.

Italia e Germania rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

