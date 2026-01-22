Valentino il ricordo dell' ex compagno Bruce Hoeksema | Una vita condivisa che continua a vivere in ogni mio giorno

Valentino ricorda Bruce Hoeksema, suo ex compagno, con parole di affetto: «Una vita condivisa che continua a vivere in ogni mio giorno». Ex modello, Bruce aveva incontrato lo stilista nel 1982, dando inizio a un legame che ha coinvolto sia aspetti personali che professionali. La loro storia rimane un esempio di intesa duratura, lasciando un segno nel ricordo di Valentino e nel mondo della moda.

Il loro incontro risale al 1982. Valentino aveva allora 50 anni, e si era conclusa la sua relazione sentimentale, durata 12, con Giancarlo Giammetti, trasformata in amicizia e collaborazione lavorativa. Bruce, 25 anni, era un giovane modello americano cresciuto tra Stati Uniti ed Europa. Fu un vero colpo di fulmine. Da quel momento, si intrecciarono le loro vite personali, ma anche quelle professionali. Vernon Bruce Hoeksema entrò nella maison Valentino nel 1984 come Executive Vice President, ruolo che avrebbe ricoperto fino alla cessione del brand nel 2008. Insieme hanno anche inaugurato un brand di accessori di lusso a suo nome, VBH. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Valentino, l’addio del compagno Bruce Hoeksema: “Una vita condivisa”Valentino e Bruce Hoeksema hanno condiviso una vita intensa e significativa, superando le sfide del tempo e delle convenzioni.

Bruce Hoeksema, chi è il compagno di Valentino: grande amore dopo l’addio a GiammettiBruce Hoeksema è il compagno di Valentino Garavani, dopo la fine del suo rapporto con Giancarlo Giammetti.

