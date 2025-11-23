Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Il 23 novembre resta una data che pesa enormemente nella memoria collettiva del Paese. Nel 1980, in pochi secondi, il terremoto dell'Irpinia sconvolse vite, territori e comunità, lasciando migliaia di vittime e un'eredità che ancora oggi sentiamo viva. Ricordare non significa ripetere la cronaca del dolore, ma restituire dignità a una storia fatta di persone, di sacrifici, di ricostruzioni materiali e interiori. È un dovere civile. Da quella tragedia nacquero nuove consapevolezze, una moderna Protezione Civile, un diverso rapporto tra Stato e territori fragili". Lo scrive in una nota Toni Ricciardi, vice capogruppo Pd alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Irpinia: Ricciardi (Pd), 'si deve ancora costruire una memoria condivisa'/Rpt