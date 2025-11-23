Irpinia | Ricciardi Pd ' si deve ancora costruire una memoria condivisa' Rpt
Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Il 23 novembre resta una data che pesa enormemente nella memoria collettiva del Paese. Nel 1980, in pochi secondi, il terremoto dell'Irpinia sconvolse vite, territori e comunità, lasciando migliaia di vittime e un'eredità che ancora oggi sentiamo viva. Ricordare non significa ripetere la cronaca del dolore, ma restituire dignità a una storia fatta di persone, di sacrifici, di ricostruzioni materiali e interiori. È un dovere civile. Da quella tragedia nacquero nuove consapevolezze, una moderna Protezione Civile, un diverso rapporto tra Stato e territori fragili". Lo scrive in una nota Toni Ricciardi, vice capogruppo Pd alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'Irpinia prima di tutto/ Avellino - appuntamento di chiusura Ci sono momenti che non è facile descrivere con le parole. Emozioni che le immagini raccontano meglio. E' quello che è accaduto ieri ad Avellino per l'appuntamento di chiusura della campagna ele Vai su Facebook
Irpinia: Ricciardi (Pd), 'si deve ancora costruire una memoria condivisa'/Rpt - "Il 23 novembre resta una data che pesa enormemente nella memoria collettiva del Paese. Segnala iltempo.it
Irpinia: Ricciardi, si deve ancora costruire una memoria condivisa - "Il 23 novembre resta una data che pesa enormemente nella memoria collettiva del Paese. agenzianova.com scrive
Il tour di Anna Nazzaro fa tappa a Nusco: “sinergia tra istituzioni fondamentale per lo sviluppo della provincia” - “È una campagna elettorale intensa e piena di contenuti quella che sto portando avanti nella mia Irpinia. Scrive irpinianews.it