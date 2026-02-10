Meloni ha tante ragioni per essere nervosa ma lo è un po’ troppo

Giorgia Meloni si trova di nuovo in un momento difficile. Dopo aver passato giorni più tranquilli all’estero, quando torna a Roma il suo nervosismo riemerge. La premier sbotta spesso e si fa prendere dall’ira, anche se non sembra rendersi conto che questo atteggiamento rischia di influenzare l’immagine che gli italiani hanno di lei.

Nell’eterna altalena del suo umore, questi di Giorgia Meloni sono di nuovo i giorni dell’ira. All’estero si rilassa di più, quando sta un po’ di giorni a Roma prima o poi perde le staffe, non rendendosi conto che comunicare agli italiani questo continuo nervosismo non le conviene. Ma è più forte di lei. In pochi giorni la premier si è imbizzarrita sugli incidenti dei cosiddetti insurrezionalisti chiedendo con una smarronata istituzionale l’imputazione di omicidio volontario; poi sugli attentati in occasione delle Olimpiadi invernali (che sarebbero «contro l’Italia», un linguaggio da anni Venti); quindi sulla miserevole polemica del comico Andrea Pucci e Sanremo di cui è responsabile – e come ti sbagli? – la sinistra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

In un contesto politico sempre più influenzato dalle questioni internazionali, La Russa sottolinea il ruolo del governo Meloni come ponte tra Ue e Usa.

L'ex presidente Trump ha annunciato ambiziosi piani per il suo Consiglio di pace, proponendo un'iniziativa che potrebbe superare i confini di Gaza e addirittura mettere in discussione il ruolo delle Nazioni Unite.

Meloni, la sfida per il Sì per blindare il governo: «E non farò come Renzi»Per lei una certezza su tutte, ripetuta ad ogni occasione buona: «Non farò la fine di Matteo Renzi», che sul referendum si è giocato un governo col vento in poppa. Ma ... ilmessaggero.it

Trump comincia a essere un problema per MeloniFinora la presidente del Consiglio era stata sempre conciliante, ma qualcosa sta cambiando, per ragioni diplomatiche ed elettorali ... ilpost.it

Da Meloni il solito vittimismo. “È impressionante che chi guida il Paese trovi il tempo per occuparsi della scaletta di Sanremo e non delle tante emergenze che attraversano l’Italia, a partire dalla condizione degli sfollati di Niscemi, dalle liste d’attesa che divent facebook