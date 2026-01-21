L'ex presidente Trump ha annunciato ambiziosi piani per il suo Consiglio di pace, proponendo un'iniziativa che potrebbe superare i confini di Gaza e addirittura mettere in discussione il ruolo delle Nazioni Unite. Tuttavia, al momento, solo alcuni suoi alleati hanno accettato di partecipare, lasciando aperti molti dubbi sulla reale portata e sui possibili sviluppi di questa proposta.

Dovrebbe andare molto oltre Gaza e addirittura sostituire le Nazioni Unite: per ora però hanno accettato di partecipare solo pochi suoi alleati Nel piano proposto a ottobre per la fine della guerra, il Consiglio di pace avrebbe dovuto essere un organo di esperti e persone autorevoli, presieduto da Trump stesso. Avrebbe avuto il compito di supervisionare il Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza, cioè il nuovo governo operativo della Striscia, nominato di recente ma non ancora davvero entrato in carica. Gruppi di questo tipo sono abbastanza comuni nella diplomazia internazionale e normalmente comprendono studiosi, membri di ong, politici e diplomatici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump ha grandi progetti per il suo Consiglio di pace, forse un po’ troppo

Leggi anche: Trump: "Un po' deluso da Zelensky, non ha ancora letto il piano di pace"

Donald Trump fissa il prezzo di un seggio permanente nel suo consiglio di paceIl presidente Donald Trump ha annunciato che gli stati interessati a ottenere un seggio permanente nel nuovo consiglio di pace dovranno versare oltre un miliardo di dollari.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

He hug new love,used and abandon 200-pound girl,richest father looking for,stunning back,regret!

Argomenti discussi: Eolico offshore Usa: Trump lo blocca, i giudici lo fanno ripartire; Trump invita Netanyahu ad entrare nel Board of Peace - Trump ha esteso l'invito a far parte del Board of peace anche a Netanyahu; Un massacro, migliaia di uccisi in Iran. Trump: Stiamo arrivando; Trump: dazi per 8 Paesi europei dopo le tensioni sulla Groenlandia.

Trump ha grandi progetti per il suo Consiglio di pace, forse un po’ troppoDovrebbe andare molto oltre Gaza e addirittura sostituire le Nazioni Unite: per ora però hanno accettato di partecipare solo pochi suoi alleati ... ilpost.it

Groenlandia, Trump: «Dazi a chi non è d'accordo con gli Usa. Abbiamo un disperato bisogno di quella zona»Donald Trump mette i dazi sul tavolo della Groenlandia e lo fa a modo suo, nella East Room della Casa Bianca, mentre parla d’altro: sanità e prezzi dei farmaci, davanti a ... ilmessaggero.it

Clamoroso a #Davos: alla cena dei grandi #Lutnick, "falco" dell'amministrazione #Trump, attacca l'#Europa. #Lagarde si alza e se ne va. "Poi applausi e fischi". Una rottura senza precedenti tra #Usa ed #Europa - facebook.com facebook

Clamoroso a #Davos: alla cena dei grandi #Lutnick, "falco" dell'amministrazione #Trump, attacca l' #Europa. #Lagarde si alza e se ne va. "Poi applausi e fischi". Una rottura senza precedenti tra #Usa ed #Europa x.com