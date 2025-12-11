La Russa | Il governo Meloni ponte tra Ue e Usa Trump ha le sue ragioni ma sull’identità non prendo lezioni

In un contesto politico sempre più influenzato dalle questioni internazionali, La Russa sottolinea il ruolo del governo Meloni come ponte tra Ue e Usa. Analizza le motivazioni di Trump e la posizione sull’identità, evidenziando come la politica estera sia diventata centrale nel dibattito politico italiano, con riflessi sui consensi e sulle dinamiche interne.

“Mai come in questa legislatura la politica estera è nell’agone politico, prima si diceva che dal punto di vista dei consensi incideva poco e niente, non è più così.”. Così Ignazio La Russa, nella tradizionale cerimonia dello scaldino, in Sala Koch, a Palazzo Madama. Focus dell’intervento del presidente del Senato gli scenari internazionali e i rapporti Usa-Ue. “La mia parte politica – dice – ha sempre creduto nell’Europa, sin dai tempi di ‘Europa nazione’, che noi giovani sognavamo come terza forza tra Usa e U”. In diversi passaggi ha sottolineato l’occasione colta dal governo Meloni di farsi carico di essere “il ponte, il collegamento tra vecchio continente e Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

