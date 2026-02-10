Melendugno sconfitto 1-3 le Pink Panthers raggiungono Brescia e Costa Volpino in testa

La CDA Volley Talmassons FVG vince 3-1 in trasferta contro Melendugno. Le Pink Panthers conquistano tre punti importanti e salgono in testa alla classifica, insieme a Brescia e Costa Volpino. La squadra di Talmassons ha dimostrato determinazione, sfruttando le occasioni e mantenendo alta la concentrazione fino alla fine. Melendugno, invece, si ferma dopo una partita combattuta, che lascia qualche rammarico tra le fila locali.

In una trasferta decisiva, la CDA Volley Talmassons FVG mette a segno una vittoria preziosa sul campo della Narconon Volley Melendugno, chiudendo la sfida con il punteggio finale di 1-3. L’esito permette alle Pink Panthers di salire in vetta alla classifica, con 21 punti, in coabitazione con altre due squadre di vertice. Partenza equilibrata tra le due formazioni, con azioni di buona fase offensiva alternate da errori nel costruire il gioco. Le friulane sfruttano una serie di punti consecutivi, valorizzando le giocate di Bakodimou e Frosini. Il muro di Barbazeni chiude i giochi in favore di Talmassons, fissando il punteggio sul definitivo 22-25. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Melendugno sconfitto 1-3, le Pink Panthers raggiungono Brescia e Costa Volpino in testa Approfondimenti su Melendugno Narconon Costa Volpino-Melendugno: il 2026 della Serie A2 si apre con lo scontro tra le regine Il campionato di Serie A2 Tigotà 2026 prende il via con un match di grande rilievo tra Costa Volpino e Melendugno. Melendugno a un passo dal sogno: mercoledì la semifinale di Coppa Italia contro Costa Volpino Mercoledì 14 gennaio, il Pala Cbl di Costa Volpino ospiterà la semifinale di Coppa Italia tra Narconon Volley Melendugno e Costa Volpino. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Melendugno Narconon Akademia Messina graziata da Melendugno, sarà pool promozioneMESSINA – Riesce in qualche modo l’impresa ad Akademia Sant’Anna che al PalaRescifina vince in rimonta al tie-break contro Melendugno. La formazione del presidente Costantino torna alla vittoria dopo ... msn.com La CDA Talmassons FVG torna dalla Puglia con tre punti di fondamentale importanza! Le Pink Panthers si impongono sul campo della Narconon Volley Melendugno e volano in testa alla classifica, al termine di una gara molto complicata e che si è decisa s - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.