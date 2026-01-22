Le nomination per gli Oscar 2026 sono state annunciate, segnando un momento importante per il cinema internazionale. Tra i film e i registi in evidenza, Sinners si distingue con 16 candidature, mentre Paul Thomas Anderson e Chloé Zhao ottengono riconoscimenti significativi. La 98ª edizione dei Premi Oscar promette di essere una delle più interessanti degli ultimi anni, riflettendo le tendenze e le eccellenze del settore cinematografico mondiale.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha svelato le nomination per la 98ª edizione dei Premi Oscar, delineando una stagione dei premi che si preannuncia storica. A dominare le nomination Oscar 2026 è stato Sinners di Ryan Coogler ( in Italia come I Peccatori ), che ha stabilito un nuovo primato assoluto ricevendo ben 16 candidature, superando il precedente record di 14 detenuto da capolavori come Eva contro Eva, Titanic e La La Land. Il film, un’epopea sovrannaturale ambientata nel sud degli Stati Uniti, ha ottenuto candidature in quasi tutte le categorie principali, confermando la forza della visione di Coogler nel panorama cinematografico contemporaneo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oscar 2026 | Sinners riscrive la storia con 16 nomination, bene Paul Thomas Anderson e Chloé Zhao

Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler e Chloé Zhao tra i registi nominati ai DGA Awards 2026Il sindacato dei registi americani ha annunciato i nomination per i DGA Awards 2026, un riconoscimento che spesso anticipa gli Oscar.

Oscar 2026, tutte le nomination: record "Sinners" con 16 candidatureSono state annunciate le nomination per gli Oscar 2026, giunta alla sua 98ª edizione.

