Meghan Markle pronta a fare causa a William | il nodo del titolo va in tribunale

Che Meghan Marke fosse un osso duro lo si sapeva già. Ma non fino al punto da poter fare causa al principe William una volta diventato re. Secondo Woman's Day, se il futuro sovrano britannico dovesse decidere di toglierle il titolo di duchessa di Sussex, la moglie del principe Harry "non si arrenderebbe senza combattere". Una fonte ha dichiarato alla rivista australiana: "Se William ci provasse, lei penserebbe che è una questione personale. Si sta consultando con diversi esperti legali per capire quali strategie adottare per mantenere il suo cognome ('Sussex', ndr). "Non c'è dubbio - spiega la fonte - che in diverse occasioni il re abbia opportunamente chiuso un occhio sul modo in cui lei sfruttava il suo titolo: invia addirittura dei buoni regalo con la scritta 'Sua Altezza Reale'". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meghan Markle pronta a fare causa a William: il nodo del titolo va in tribunale

Contenuti che potrebbero interessarti

La Duchessa del Sussex #MeghanMarkle usa la newsletter del suo brand per raccontare il Ringraziamento perfetto (o quasi) con Harry, i figli e gli amici cari. Anche se ammette di avere ancora qualche problemino con la... cucina. - facebook.com Vai su Facebook

La Duchessa di Sussex si è raccontata in una lunga intervista, a pochi giorni dall’uscita dello speciale natalizio di With Love, Meghan Vai su X

Meghan Markle pronta a fare causa a William: verso la guerra dei Sussex - Ma non fino al punto da poter fare causa al principe William una volta diventato re. Come scrive iltempo.it

«Meghan Markle è pronta a fare causa al principe William se le toglierà il titolo di Sussex»: rapporti sempre più tesi con la Corona - Che Meghan Markle non fosse il tipo da tirarsi indietro era chiaro da tempo, ma secondo Woman’s Day la duchessa si starebbe preparando a una ... Da msn.com

Harry e Meghan tremano: perché con William sul trono potrebbero perdere tutto - Secondo il biografo Tom Bower, Harry e Meghan rischiano di perdere i titoli reali quando William diventerà re. Scrive panorama.it

“Meghan Markle torna a fare quello che ama davvero e Harry è molto favorevole”: il ritorno della ex duchessa al cinema - L’ex duchessa del Sussex reciterà nel film Close Personal Friends, una produzione Amazon MGM Studios ambientata a ... Da ilfattoquotidiano.it

Kate Middleton, viaggio in America: il piano per incontrare Harry e Meghan Markle - Kate Middleton e William pianificano una visita negli Stati Uniti per il 2026 e potrebbero incontrarsi con Harry e Meghan Markle. Riporta dilei.it

William "litiga" con Carlo mentre Harry (in "crisi" con Meghan) torna a casa per fare pace: «Non ha parlato con il padre per tutta l'estate» - Harry ha bisogno di Carlo, anche perché la situazione con Meghan Markle è sempre più tesa. Si legge su leggo.it