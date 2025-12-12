Piombino alloggi della Finanza abbandonati al degrado Il sindacato | Così è difficile mantenere il personale sul territorio
A Piombino, un edificio storico della Guardia di Finanza in via del Coro, è stato restaurato dopo mesi di lavori grazie a interventi del Demanio e alla collaborazione con il Sindacato italiano lavoratori finanzieri. Tuttavia, molte altre strutture della Finanza abbandonate al degrado evidenziano le criticità nel mantenimento del personale sul territorio.
