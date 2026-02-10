Questa mattina in Bahrain, McLaren e Williams hanno aperto ufficialmente la stagione dei test invernali con una sessione di filming. Le due scuderie hanno mostrato le loro nuove livree e hanno iniziato a verificare i sistemi principali delle vetture, dando il via alle prime fasi di preparazione prima dell’inizio del campionato.

La finestra di test interni ha illuminato l’avvio della stagione con la presentazione delle livree definitive e la verifica dei sistemi chiave, offrendo uno sguardo immediato sulla competitività delle squadre in scena. Le attività hanno privilegiato le riprese commerciali e i controlli tecnici, mantenendo alta l’attenzione su affidabilità, dinamiche di guida e sviluppo delle monoposto in vista dei giorni di prove ufficiali. La monoposto McLaren MCL40 è scesa in pista con la livrea 2026, completando la prima tornata di lavoro in un filming day dedicato ai test e alle riprese di presentazione. Sono stati percorsi 200 chilometri complessivi per le riprese commerciali e per verificare l’operatività dei sistemi, in vista del primo giorno di prove. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - McLaren e Williams inaugurano i test in Bahrain con un filming

