La McLaren lancia una versione speciale della Artura Spider per festeggiare i dieci titoli costruttori vinti in Formula 1. La produzione si limita a dieci esemplari, tutti in edizione limitata. La casa di Woking si prepara a celebrare questo traguardo con una vettura che unisce tecnologia e stile.

In pista la scuderia guidata da Andrea Stella è pronta a conquistare nuovi successi con Lando Norris e Oscar Piastri, ma è il modello stradale McLaren Artura Spider Mcl39 Championship Edition a celebrare i dieci titoli iridati conquistati tra i Costruttori nel campionato del mondo di F1 dalla casa di Woking. Si tratta di una vettura esclusiva, prodotta in edizione limitata (appena dieci esemplari) che, attraverso alcuni dettagli e a una livrea dedicata, intende celebrare la monoposto di Formula Uno utilizzata fino allo scorso anno. Un connubio fra eleganza e prestazioni che rende omaggio agli allori ottenuti nel 1974 (allora la squadra era composta da Emerson Fittipaldi e Denny Hulme), del 1984 (piloti Niki Lauda e Alain Prost), del 1985 (stessi drivers dell'anno precedente ma con John Watson al via a Brands Hatch in sostituzione del campione austriaco), del 1988 e del 1989 (con Alain Prost e Ayrton Senna), del 1990 e del 1991 (con Gerhard Berger al fianco del brasiliano), del 1998 (con David Coulthard e Mika Häkkinen), del 2024 e del 2025 (con Lando Norris e Oscar Piastri). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McLaren Artura Spider Mcl39: dieci esemplari per celebrare i titoli Costruttori in F1

Approfondimenti su McLaren Artura Spider

La McLaren ha presentato una versione speciale della sua Artura Spider, dedicata al decimo titolo vinto in Formula 1.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su McLaren Artura Spider

Argomenti discussi: McLaren celebra il titolo F1 con una supercar da collezione; McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition: 10 esemplari per celebrare il Mondiale F1 | Quattroruote.it; McLaren Artura Spider MCL39: dieci supercar per celebrare il decimo titolo mondiale Costruttori; McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition, 10 esemplari per celebrare il titolo in F1.

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition, serie speciale per il decimo titolo in F1 – FOTODieci esemplari celebrano il trionfo Costruttori 2025 con livrea ispirata alla monoposto iridata, firme di Lando Norris e Oscar Piastri e dettagli unici firmati MSO ... ilfattoquotidiano.it

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition in soli dieci esemplariMcLaren celebra il 10° titolo Costruttori F1 con 10 Artura Spider MCL39: livrea MSO, dettagli 10, con le firme di Norris e Piastri. quotidianomotori.com

La nuova McLaren Artura Spider rappresenta un passo decisivo per il marchio di Woking: è la prima supercar ibrida con tetto apribile firmata McLaren, capace di combinare prestazioni mozzafiato, tecnologia ibrida di ultima generazione e una guida open-air a - facebook.com facebook

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition, 10 esemplari per celebrare il titolo in F1 x.com