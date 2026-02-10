McLaren Artura Spider Mcl39 | dieci esemplari per celebrare i titoli Costruttori in F1
La McLaren lancia una versione speciale della Artura Spider per festeggiare i dieci titoli costruttori vinti in Formula 1. La produzione si limita a dieci esemplari, tutti in edizione limitata. La casa di Woking si prepara a celebrare questo traguardo con una vettura che unisce tecnologia e stile.
In pista la scuderia guidata da Andrea Stella è pronta a conquistare nuovi successi con Lando Norris e Oscar Piastri, ma è il modello stradale McLaren Artura Spider Mcl39 Championship Edition a celebrare i dieci titoli iridati conquistati tra i Costruttori nel campionato del mondo di F1 dalla casa di Woking. Si tratta di una vettura esclusiva, prodotta in edizione limitata (appena dieci esemplari) che, attraverso alcuni dettagli e a una livrea dedicata, intende celebrare la monoposto di Formula Uno utilizzata fino allo scorso anno. Un connubio fra eleganza e prestazioni che rende omaggio agli allori ottenuti nel 1974 (allora la squadra era composta da Emerson Fittipaldi e Denny Hulme), del 1984 (piloti Niki Lauda e Alain Prost), del 1985 (stessi drivers dell'anno precedente ma con John Watson al via a Brands Hatch in sostituzione del campione austriaco), del 1988 e del 1989 (con Alain Prost e Ayrton Senna), del 1990 e del 1991 (con Gerhard Berger al fianco del brasiliano), del 1998 (con David Coulthard e Mika Häkkinen), del 2024 e del 2025 (con Lando Norris e Oscar Piastri). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
