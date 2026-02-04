McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition serie speciale per il decimo titolo in F1 – FOTO
La McLaren ha presentato una versione speciale della sua Artura Spider, dedicata al decimo titolo vinto in Formula 1. La MCL39 Championship Edition si distingue per dettagli esclusivi e un look che rende omaggio alla vittoria storica della scuderia. La vettura, visibile nelle prime foto ufficiali, punta a unire prestazioni di alto livello a un design ricercato, per celebrare un traguardo importante per il marchio britannico.
‹ › 1 6 mcLaren artura spider MCL39 Championship Edition. ‹ › 2 6 mcLaren artura spider MCL39 Championship Edition. ‹ › 3 6 mcLaren artura spider MCL39 Championship Edition. ‹ › 4 6 mcLaren artura spider MCL39 Championship Edition. ‹ › 5 6 mcLaren artura spider MCL39 Championship Edition. ‹ › 6 6 mcLaren artura spider MCL39 Championship Edition. Solo dieci esemplari per celebrare un titolo storico. McLaren presenta la Artura Spider MCL39 Championship Edition, serie ultra-limitata creata per festeggiare il decimo Mondiale Costruttori di McLaren Racing in Formula 1. Un tributo diretto alla monoposto MCL39 iridata 2025 e a una stagione entrata nella storia del team di Woking. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
