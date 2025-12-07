Classifica Mondiale costruttori F1 2025 | Ferrari quarta McLaren campione

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2025. McLaren 833. Mercedes 469. Red Bull Racing 451. Ferrari 398. Williams 137. Racing Bulls 92. Aston Martin 89. Haas F1 Team 81. Kick Sauber 68. Alpine 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2025: Ferrari quarta, McLaren campione

