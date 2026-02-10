McDonald’s nuova apertura a Montesarchio | quanti saranno gli assunti e le figure ricercate

A Montesarchio, in provincia di Benevento, si preparano a una nuova apertura di McDonald’s. L’azienda cerca personale e sta raccogliendo candidature per diverse figure professionali. Sono previsti numerosi posti di lavoro, offrendo un’opportunità concreta per chi cerca un impiego nella zona. La data di apertura ufficiale non è ancora stata annunciata, ma le selezioni sono già in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuove opportunità di lavoro in Campania. Sono in arrivo numerose assunzioni in vista della prossima apertura di McDonald's a Montesarchio, in provincia di Benevento.. Si cerca personale da selezionare tramite recruiting day. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi. McDonald's continua ad espandersi nel nostro paese, la nota catena di fast food ha infatti l'obiettivo di aprire numerosi punti vendita che porteranno alla creazione di circa 15.000 posti di lavoro entro il 2027. La prossima apertura in programma sarà in Campania, precisamente a Montesarchio, in provincia di Benevento, dove verrà inaugurato un nuovo ristorante che andrà ad aggiungersi ad una rete composta già da circa 750 locali attivi a livello nazionale, buona parte dei quali avviati attraverso la formula franchising di McDonald's.

