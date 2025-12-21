Lavoro il 68% delle imprese non trova personale | quali le figure più ricercate
Il mercato del lavoro italiano continua a essere attraversato da una contraddizione ormai strutturale: da un lato le imprese cercano personale, dall’altro faticano sempre di più a trovarlo. Secondo un’indagine elaborata da Confindustria, diffusa il 12 dicembre 2025, il 67,8% delle aziende che avevano ricerche di personale in corso dichiara difficoltà nel reperimento dei profili necessari. Un dato che, al di là delle oscillazioni congiunturali, fotografa un problema persistente e profondo, rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente (69,8%). Nell’industria la quota sale al 72,9%, mentre nei servizi si ferma al 61,3%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Opportunità di lavoro nel periodo natalizio, Maw avvia nuove selezioni: le figure ricercate
Leggi anche: Lavoro, nuovo report Arpal: 52 annunci e 86 figure professionali ricercate
Offerte di lavoro nel Salento, 334 posti disponibili nelle aziende del territorio; D.Lgs. 27 novembre 2025 n 184 : Il nuovo codice degli incentivi alle imprese.; Rimini, boom di lavoro temporaneo per le feste: due imprese su tre in difficoltà nel reperire personale; Lavoro: 350mila contratti programmati dalle imprese a dicembre. Maggiori aspettative per costruzioni e turismo. In calo manifatturiero, commercio e agricoltura.
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «LAVORO, CASTELLONE (M5S): 68% IMPRESE NON TROVA IMPIEGATI, NON ERA COLPA RDC?» - "Dall'indagine di Confindustria sul lavoro 2025 emerge che il 67,8% delle imprese dichiara difficoltà di reperimento dei profili adeguati. agenziagiornalisticaopinione.it
Confindustria, 67,8% delle imprese non trova i profili richiesti - Resta stabile ma elevato il mismatch tra domanda e offerta di competenze, che continua a rappresentare una sfida per le aziende italiane: il 67,8% delle imprese dichiara difficoltà di reperimento dei ... ansa.it
Lavoro: Unioncamere, 350 mila contratti programmati dalle imprese a dicembre (2) - All'interno del manifatturiero, le principali opportunità occupazionali continuano a concentrarsi nelle industrie meccaniche ed ... agenzianova.com
Scopri la Manovra Sicilia 2026: 1,5 miliardi di euro per lavoro, imprese e servizi essenziali nel triennio 2026-2028. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook
#Spalletti: “Vincere queste gare qui sono mezze imprese. Sono vittorie che infondono fiducia e danno consapevolezza di potersela giocare alla pari con gli altri. #Conceicao e #Yildiz ti scavano l’uomo in più: Kenan non sa ancora quanto è forte, ma gli avversa x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.