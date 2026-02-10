Il maxiprocesso 40 anni dopo La migliore eredità | uscire dall’emergenza

Quarant’anni dopo l’inizio del maxiprocesso alla mafia, il tema resta centrale in Italia. Sono passati 40 anni da quell’evento che ha segnato un punto di svolta nella lotta contro la criminalità organizzata. Oggi, la priorità è uscire dall’emergenza e costruire un sistema più stabile e duraturo, lasciando alle spalle decenni di battaglie continue. La strada è lunga, ma l’obiettivo è chiaro: rafforzare le forze e le leggi per sconfiggere definitivamente la mafia.

Quarant'anni fa iniziava il maxiprocesso alla mafia. Un evento storico, che segnò lo spartiacque in merito al contrasto alla criminalità organizzata, non soltanto sul piano giudiziario-penale, ma anche sul terreno delle rappresentazioni collettive e della declinazione della cultura della legalità. Quattro decenni dopo, si rende necessaria una riflessione critica sulle eredità, positive e negative, di quella esperienza, alcune delle quali sono ancora presenti nella società italiana. Il primo aspetto da sviluppare riguarda il contesto all'interno del quale 'u maxi, come lo chiamavamo a Palermo, prese piede.

