Maxiprocesso 40 anni dopo | un bilancio tra memoria legalità e la mafia non ancora sconfitta

Quarant’anni dopo, il Maxiprocesso torna sotto i riflettori. Pietro Grasso, ex presidente del Senato e giudice anticamorra, rivede l’aula bunker dell’Ucciardone, dove si celebrò il processo più importante contro la mafia. La sua visita non è solo un ricordo, ma un gesto che ricorda come la lotta alla criminalità organizzata sia ancora una sfida aperta. La mafia non è sconfitta, e il ricordo di quel processo rimane un monito per non abbassare la guardia.

Un Segno di Continuità: Il Maxiprocesso, la Memoria e la Sfida Costante alla Mafia. Il ritorno di Pietro Grasso nell'aula bunker dell'Ucciardone, a quarant'anni dall'apertura del Maxiprocesso, non è un semplice evento commemorativo. Rappresenta un momento di riflessione cruciale sulla storia italiana, sulla sua capacità di reagire alle minacce criminali e sulla necessità di mantenere viva l'attenzione su un fenomeno che, nonostante i successi investigativi e giudiziari, non è affatto estirpato. Il Maxiprocesso, infatti, non fu solo un'operazione di polizia e giustizia, ma un evento che scosse le fondamenta della società palermitana e siciliana, e che ebbe ripercussioni a livello nazionale.

