Como maxi furto all’Esselunga carrello da 2.400 euro | arrestato 19enne inesistente
A Como, un giovane di 19 anni è stato arrestato per aver tentato di sottrarre un carrello di cosmetici e rasoi elettrici di marca, dal valore di circa 2.400 euro, presso un supermercato Esselunga. L’episodio evidenzia i rischi associati ai tentativi di furto nelle grandi superfici commerciali e l’efficacia dei sistemi di sorveglianza. La vicenda si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza adottate per prevenire furti e garantire la sicurezza dei clienti.
Un carrello pieno di cosmetici e rasoi elettrici di marca, per un valore di quasi 2.400 euro, pronto a superare le casse automatiche “fai da te”. È così che nel pomeriggio di ieri la polizia di stato di Como ha fermato e arrestato un 19enne di origine rumena, protagonista di un tentato furto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Nel carrello champagne e cibi pregiati ma alla cassa automatica pagano 2 euro: fermati all’Esselunga di Rho
Leggi anche: Droga nascosta in Pilotta, un mega furto da 500 euro all'Esselunga e abbigliamento rubato in due negozi del centro: quattro giovani denunciati
Cantù, accerchiato e derubato nei giardini: tre giovani denunciati dalla Polizia di Stato per ricettazione Cantù, furto a un 15enne nei giardini di via Sant’Elia: tre giovani denunciati per ricettazione in concorso dalla Polizia di Stato di Como. Recuperato il capp facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.