Como maxi furto all’Esselunga carrello da 2.400 euro | arrestato 19enne inesistente

A Como, un giovane di 19 anni è stato arrestato per aver tentato di sottrarre un carrello di cosmetici e rasoi elettrici di marca, dal valore di circa 2.400 euro, presso un supermercato Esselunga. L’episodio evidenzia i rischi associati ai tentativi di furto nelle grandi superfici commerciali e l’efficacia dei sistemi di sorveglianza. La vicenda si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza adottate per prevenire furti e garantire la sicurezza dei clienti.

