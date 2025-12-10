Maxi rissa in piazza Identificati i membri del raid punitivo Trovato anche un taser

Nella notte tra sabato e domenica, piazza del Popolo è stata teatro di una violenta rissa di vaste proporzioni. Le forze dell'ordine hanno identificato i partecipanti al raid punitivo e rinvenuto un taser, contribuendo a fare luce sull'accaduto e a ricostruire la dinamica dell'episodio.

Si chiude il cerchio sull’inquietante episodio di violenza consumatosi la notte tra sabato e domenica in piazza del Popolo. La polizia, che sta conducendo le indagini sulla vicenda, ha identificato i quattro giovani autori di una sorta di spedizione punitiva contro un magrebino e un giovane italiano. Due, come già anticipato, sono già stati denunciati per lesioni aggravate in concorso, danneggiamenti e detenzioni di armi illegali. SI tratta di un 20enne marocchino residente a Fermo e di un giovane gambiano domiciliato a Porto Sant’Elpidio. Nei loro zainetti gli uomini della squadra volante della questura di Fermo hanno rinvenuto un machete, un coltello serramanico e uno storditore elettrico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa in piazza. Identificati i membri del raid punitivo. Trovato anche un taser

