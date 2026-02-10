Maxi operazione contro il mercato nero dell' argento sequestratati 15,7 milioni di euro e 15 indagati | coinvolta anche Pescara FOTO-VIDEO

La Guardia di Finanza ha smantellato un vasto giro di mercato nero dell’argento. Durante l’operazione sono stati sequestrati beni per oltre 15 milioni e 700 mila euro, risultato di una frode fiscale complessa. Quindici persone sono state messe sotto indagine, tra cui anche alcuni coinvolgimenti a Pescara. L’inchiesta ha portato alla luce un sistema illecito che si occupava di commercializzare argento puro destinato a lavorazioni industriali, evitando tasse e imposte.

Un sequestro preventivo di beni per più di 15 milioni e 700mila euro pari al profitto scaturente da un'articolata frode fiscale, attuata nella commercializzazione di argento puro per lavorazioni industriali.È quello eseguito dai finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di.

