Maxifrode fiscale nel settore dell’argento | indagati 15 persone e 9 società Sequestri per 15,7 milioni di euro
La Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato oltre 15 milioni di euro a 15 persone e 9 società coinvolte in una maxi frode fiscale nel settore dell’argento. Le indagini, condotte sotto la direzione della procura locale, hanno scoperto un giro di false fatture e operazioni irregolari legate alla commercializzazione di argento puro usato nell’industria. Il sequestro, disposto dal Gip, mira a bloccare i profitti illeciti accumulati con questa truffa complessa.
AREZZO – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, nel contesto di indagini dirette dalla locale procura – hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal Gip del tribunale di Arezzo, per oltre 15,7 milioni di euro pari al profitto che scaturisce da un’articolata frode fiscale, attuata nella c ommercializzazione di argento puro per lavorazioni industriali. Le attività, che hanno visto impegnati circa 80 finanzieri, anche in perquisizioni, nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, L’Aquila, Pescara, Catania e Messina, scaturiscono da indagini nei confronti di 15 persone fisiche – indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione – e 9 società segnalate per le conseguenti responsabilità amministrative da reato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Approfondimenti su Arezzo Finanza
Call center per i contratti di luce e gas: frode fiscale da 15 milioni di euro, tre denunciati a Civitanova
Italia: 54,6 miliardi di euro in mano a 79 persone e in 11 milioni sono a rischio povertà (anche il 15 per cento di occupati) Oxfam: "Nel baratro della disuguaglianza", nel mondo 18300 miliardi di dollari in mano a circa tremila persone
In Italia, 79 persone detengono un patrimonio di 54,6 miliardi di euro, mentre oltre 11 milioni di cittadini, incluso il 15% di occupati, sono a rischio povertà.
Ultime notizie su Arezzo Finanza
Argomenti discussi: Maxi frode fiscale nel tessile: sequestro da oltre 8 milioni di euro; Maxi-frode fiscale: sequestrati immobili in Costa Smeralda e una Lamborghini - L'Unione Sarda.it; Brescia, maxi frode fiscale da 76 milioni di euro: così emettevano fatture per operazioni inesistenti; Maxi frode fiscale: società schermo e bonifici fantasma, oltre 30 milioni euro traferiti all'estero.
Maxifrode fiscale nel settore dell'argento: indagati 15 persone e 9 società. Sequestri per 15,7 milioni di euroAREZZO - I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, nel contesto di indagini dirette dalla locale procura - hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, eme ... msn.com
Maxi frode nel tessile: sequestrati 8 milioni, 57 imprenditori indagatiMaxi frode nel settore del tessile scoperta dalla finanza: 8 milioni sequestrati, 57 imprenditori indagati, coinvolto anche il Veneto. veronaoggi.it
Scoperto un sistema di frode fiscale e trasferimenti illeciti per oltre 32 milioni di euro. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del principale indagato, respon facebook
Roma: Maxi frode fiscale transnazionale. Oltre 32,6 milioni di euro trasferiti all’estero. Arrestato un imprenditore - x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.