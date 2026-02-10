Maxifrode fiscale nel settore dell’argento | indagati 15 persone e 9 società Sequestri per 15,7 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato oltre 15 milioni di euro a 15 persone e 9 società coinvolte in una maxi frode fiscale nel settore dell’argento. Le indagini, condotte sotto la direzione della procura locale, hanno scoperto un giro di false fatture e operazioni irregolari legate alla commercializzazione di argento puro usato nell’industria. Il sequestro, disposto dal Gip, mira a bloccare i profitti illeciti accumulati con questa truffa complessa.

