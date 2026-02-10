Frode nel commercio di argento 15 indagati e sequestri per oltre 15 milioni

La guardia di finanza di Arezzo ha sequestrato beni per oltre 15 milioni di euro. Durante le indagini, hanno scoperto una vasta frode fiscale legata alla vendita di argento puro usato nelle industrie. Sono 15 le persone indagate, e i sequestri riguardano principalmente denaro e proprietà legate all’attività illecita.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – La guardia di finanza di Arezzo ha posto sotto sequestro preventivo beni per oltre 15,7 milioni di euro dopo aver scoperto un'articolata frode fiscale, attuata nella commercializzazione di argento puro per lavorazioni industriali. Le operazioni sono state portate avanti nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, L'Aquila, Pescara, Catania e Messina. Tutto è partito da una serie di indagini nei confronti di 15 persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione.

