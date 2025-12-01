Truffa alle assicurazioni simulando falsi incidenti | 49 indagati

Casertanews.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di associazione a delinquere, truffa aggravata, falsità documentale, indebita percezione di contributi pubblici, auto riciclaggio ben 49 persone.Si tratta di un avvocato, due medici, falsi testimoni e faccendieri che avrebbero creato un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

