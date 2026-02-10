Maturità alunna contesta il bonus attribuito e fa ricorso al TAR i giudici le danno torto | il voto numerico basta se la commissione usa griglie valutative dettagliate
Il Tribunale Amministrativo della Campania ha deciso: il voto di 93100 assegnato a una studentessa durante l’esame di maturità non si tocca. La ragazza aveva contestato il punteggio, chiedendo che fosse rivalutato, ma i giudici hanno respinto il ricorso. Secondo la sentenza, basta che la commissione utilizzi griglie valutative dettagliate, anche se la studentessa non era d’accordo con il risultato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso di una studentessa che contestava il punteggio finale di 93100 conseguito all'esame di maturità 2022. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Maturità 2022
Maturità, voto finale 47/100, studente fa ricorso, ma il Tribunale conferma la bocciatura. Respinte tutte le contestazioni: “Le griglie numeriche sono motivazione sufficiente per il giudizio”
Alunna con PDP viene bocciata, la famiglia fa ricorso al TAR, ma lo perde. I giudici: “La mancata promozione non dipende solo dal supporto scolastico. Piani personalizzati non garantiscono la promozione”
Ultime notizie su Maturità 2022
Argomenti discussi: Maturità, alunna contesta il bonus attribuito e fa ricorso al TAR, i giudici le danno torto: il voto numerico basta se la commissione usa griglie valutative dettagliate.
Maturità 2026, il colloquio cambia volto: solo quattro materie e sparisce l’obbligo della lingua stranieraCon il Decreto Ministeriale n. 13 del 2026 sono state individuate le discipline oggetto della seconda prova scritta e delle quattro discipline oggetto del colloquio d’esame per l’anno scolastico 2025/ ... tecnicadellascuola.it
L’esame di Maturità va abolito, gli alunni non sono numeri: la protesta della Rete degli studenti mediCambia la Maturità, ma non cambia la nostra idea: ridurre 5 anni di percorso formativo a una prova che ci mette gli uni contro gli altri e che spesso è ridotta alla sola capacità mnemonica delle mate ... tecnicadellascuola.it
Alunna bocciata ammessa alla maturità dal Tar per essere bocciata di nuovo all'esame orale, Crepet: "Basta genitori iperprotettivi" facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.