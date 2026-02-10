Maturità alunna contesta il bonus attribuito e fa ricorso al TAR i giudici le danno torto | il voto numerico basta se la commissione usa griglie valutative dettagliate

Il Tribunale Amministrativo della Campania ha deciso: il voto di 93100 assegnato a una studentessa durante l’esame di maturità non si tocca. La ragazza aveva contestato il punteggio, chiedendo che fosse rivalutato, ma i giudici hanno respinto il ricorso. Secondo la sentenza, basta che la commissione utilizzi griglie valutative dettagliate, anche se la studentessa non era d’accordo con il risultato.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.