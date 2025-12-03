Maturità voto finale 47 100 studente fa ricorso ma il Tribunale conferma la bocciatura Respinte tutte le contestazioni | Le griglie numeriche sono motivazione sufficiente per il giudizio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 208222025 pubblicata il 21 novembre, ha respinto integralmente il ricorso presentato da uno studente contro il giudizio di non idoneità riportato all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'anno scolastico 20212022. L'articolo Maturità, voto finale 47100, studente fa ricorso, ma il Tribunale conferma la bocciatura. Respinte tutte le contestazioni: “Le griglie numeriche sono motivazione sufficiente per il giudizio” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
