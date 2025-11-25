Alunna con PDP viene bocciata la famiglia fa ricorso al TAR ma lo perde I giudici | La mancata promozione non dipende solo dal supporto scolastico Piani personalizzati non garantiscono la promozione

Una sentenza del TAR della Sicilia (n. 22352025 depositata lo scorso 14 ottobre) riguarda il ricorso presentato contro la “bocciatura” di uno studente da parte di un liceo scientifico locale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

