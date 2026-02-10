Mattoncini colorati e sculture romantiche | l' iniziativa Lego a due passi da Milano

La fiera di Lego a Arese porta colori e sculture romantiche a pochi chilometri da Milano. Fino al 15 febbraio, il centro commerciale ‘Il Centro’ ospita un’esposizione dedicata alla linea ‘Botanicals’. Un’occasione per gli appassionati di costruzioni di immergersi in un mondo di mattoncini colorati e creare composizioni floreali o sculture romantiche in vista di San Valentino.

Un San Valentino colorato, pezzo dopo pezzo: è questa la nuova iniziativa di Lego, che al centro commerciale ‘Il Centro’ di Arese fino al 15 febbraio, invita tutti gli amanti della creatività e del design floreale a partecipare a un’iniziativa speciale dedicata alla linea ‘Botanicals’.Una.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

