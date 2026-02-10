Mattoncini colorati e sculture romantiche | l' iniziativa Lego a due passi da Milano
La fiera di Lego a Arese porta colori e sculture romantiche a pochi chilometri da Milano. Fino al 15 febbraio, il centro commerciale ‘Il Centro’ ospita un’esposizione dedicata alla linea ‘Botanicals’. Un’occasione per gli appassionati di costruzioni di immergersi in un mondo di mattoncini colorati e creare composizioni floreali o sculture romantiche in vista di San Valentino.
Un San Valentino colorato, pezzo dopo pezzo: è questa la nuova iniziativa di Lego, che al centro commerciale ‘Il Centro’ di Arese fino al 15 febbraio, invita tutti gli amanti della creatività e del design floreale a partecipare a un’iniziativa speciale dedicata alla linea ‘Botanicals’.Una.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su Lego Arese
Rubano un'auto a Milano e tentano di rubare 20mila euro in mattoncini Lego
Tanti mattoncini colorati in Pediatria
Nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Empoli, un gesto semplice ha portato un momento di gioia ai piccoli pazienti.
Ultime notizie su Lego Arese
BrickArt Ocean a Bari, le meraviglie del mare riprodotte con i mattoncini Lego: Boom di visitatori – VIDEOSono stati 15mila i visitatori per la BrickArt Ocean: un viaggio tra oceani, fantasia e mattoncini colorati che prendono forma e diventano sculture Lego esposte alla Fiera del Levante. Ben 30 sculture ... telebari.it
Il bagno d'agosto si fa tra i mattoncini colorati: per la prima volta Legoland Water Park apre senza limiti d'etàPrendere la tintarella e rilassarsi in piscina immersi nel mondo di mattoncini colorati che vanta migliaia di appassionati in tutto il mondo. Da quest'estate Legoland Water Park, l'unico parco ... milano.corriere.it
Amanti degli iconici mattoncini colorati, a #Megacon vi aspetta un universo tutto da esplorare Grazie alla collaborazione con LiguriaBricks, troverete un’area speciale dove costruzioni, scenari e opere monumentali raccontano cosa si può creare partendo da - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.