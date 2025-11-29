Rubano un' auto a Milano e tentano di rubare 20mila euro in mattoncini Lego

Da Milano a Bressana Bottarone (Pavia) per rubare 20mila euro di mattoncini Lego. Un colpo fallito perché a sorprendere i ladri, all'interno di una ditta di logistica nella nottata tra venerdì 28 e sabato 29 novembre, sono stati i carabinieri.Il furto (fallito) di 20mila euro di LegoTutto è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

