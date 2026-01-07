Tanti mattoncini colorati in Pediatria

Nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Empoli, un gesto semplice ha portato un momento di gioia ai piccoli pazienti. Tanti mattoncini colorati sono stati donati ai bambini, offrendo loro l’opportunità di stimolare la creatività e distrarsi durante il ricovero. Un’iniziativa che, con semplicità, ha contribuito a rendere più sereno il soggiorno in ospedale, creando un ambiente più accogliente e rassicurante per i bambini e le loro famiglie.

EMPOLI Un gesto semplice che ha proiettato i piccoli bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Empoli nel fantastico mondo delle costruzioni. L'associazione Toscana Bricks nei giorni scorsi ha donato numerose scatole degli iconici mattoncini colorati al reparto, offrendo ai piccoli pazienti strumenti di gioco che potranno utilizzare una volta tornati a casa. La donazione comprende modellini da costruire, macchinine, astronavi, personaggi dei fumetti inseriti nei loro ambienti e paesaggi. Le scatole sono state acquistate grazie a una raccolta fondi promossa da Toscana Bricks attraverso Fairy Bricks, realtà che sostiene iniziative solidali come questa.

